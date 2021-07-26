СМИ сообщили об исчезновении диспетчера, посадившего самолет с Протасевичем

Диспетчер аэропорта Минска Олег Галелов, который вел переговоры о посадке рейса Афины-Вильнюс с сооснователем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем на борту, покинул Белоруссию. Об этом сообщает Telegram-канал «Наша Нiва», ссылаясь на источники в «Белаэронавигации».

По словам сотрудника предприятия, ходят слухи об исчезновении Галелова.

«Коллеги не могут связаться с ним и переживают: позвонить ему невозможно, он удалил свои соцсети. Официально власти нам ничего не сообщили. Но мне на него наплевать, потому что я думаю, он просто перестраховался и уехал», — подчеркнул источник.

При этом заместитель гендиректора «Белаэронавигации» Иван Герловский сообщил, что диспетчер был в отпуске с июня. Герловскому ничего не известно об исчезновении или увольнении Галелова.

Напомним, 23 мая следовавший из Афин в Вильнюс самолет компании Ryanair совершил экстренную посадку в минском аэропорту из-за сообщения о взрывном устройстве на борту. Данные о минировании воздушного судна не подтвердились. После посадки белорусские правоохранители задержали Протасевича и его спутницу россиянку Софию Сапегу.

