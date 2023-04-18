В Белом доме заявили, что США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине

Позиция американских властей касательно отправки Киеву истребителей F-16 не изменилась, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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По его словам, данный вариант до сих пор не рассматривается и не стоит на повестке дня. Отмечается, что США и союзники намерены в краткосрочной перспективе сосредоточить усилия на отправке Украине вооружений.

Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден вынужден покупать боевые снаряды для Киева в Южной Корее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: hvkk.tsk.tr (ВВС Турции)
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаСША

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