В Белом доме заявили, что США не изменили позицию по поставкам F-16 Украине
Позиция американских властей касательно отправки Киеву истребителей F-16 не изменилась, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
По его словам, данный вариант до сих пор не рассматривается и не стоит на повестке дня. Отмечается, что США и союзники намерены в краткосрочной перспективе сосредоточить усилия на отправке Украине вооружений.
Ранее стало известно, что американский лидер Джо Байден вынужден покупать боевые снаряды для Киева в Южной Корее, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru