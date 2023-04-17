Конгрессвумен Грин: Байден закупил снаряды в Корее для Украины
17 апреля 202302:03
Американский лидер Джо Байден вынужден покупать боевые снаряды для Киева в Южной Корее, поскольку отправка оружия на Украину опустошила склады в США, сообщила в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.
По ее словам, Вашингтон вынужден заимствовать 500 тысяч артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Она назвала это «жалким зрелищем», а всю администрацию Байдена – «неудачниками».
Ранее в Конгрессе США призвали усилить надзор за отправляемой Киеву помощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru