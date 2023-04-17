Конгрессвумен Грин: Байден закупил снаряды в Корее для Украины

Американский лидер Джо Байден вынужден покупать боевые снаряды для Киева в Южной Корее, поскольку отправка оружия на Украину опустошила склады в США, сообщила в Twitter конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

В Конгрессе заявили о нежелании американцев умирать за Украину

По ее словам, Вашингтон вынужден заимствовать 500 тысяч артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Она назвала это «жалким зрелищем», а всю администрацию Байдена – «неудачниками».

Ранее в Конгрессе США призвали усилить надзор за отправляемой Киеву помощью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
ТЕГИ:СпецоперацияЮжная КореяУкраинаСШАДжо Байден

Горячие новости

Все новости

партнеры