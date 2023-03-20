Командующий ВВС Украины: Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16

Киев потерял лучших военных пилотов в ожидании F-16 от партнеров. Об этом сообщил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов, передает газета Times.

Он отметил, что специалисты ВСУ могут освоить западные самолеты за несколько месяцев, несмотря на то, что в НАТО говорят о «годах обучения». При этом альянс не спешит с поставкой вооружения, а Украина теряет бойцов, добавил Голубцов.

Песков: Поставка истребителей Польши и Словакии доставит украинцам дополнительные беды

Так, 17 марта в Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби после решения Словакии поставить Украине истребители.

Ранее правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
ТЕГИ:ИстребителиСпецоперацияУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры