Командующий ВВС Украины: Киев потерял лучших пилотов в ожидании F-16
Киев потерял лучших военных пилотов в ожидании F-16 от партнеров. Об этом сообщил командующий ВВС Украины генерал Сергей Голубцов, передает газета Times.
Он отметил, что специалисты ВСУ могут освоить западные самолеты за несколько месяцев, несмотря на то, что в НАТО говорят о «годах обучения». При этом альянс не спешит с поставкой вооружения, а Украина теряет бойцов, добавил Голубцов.
Так, 17 марта в Белом доме заявили, что вопрос о поставках F-16 Украине не обсуждается. Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби после решения Словакии поставить Украине истребители.
Ранее правительство Словакии одобрило передачу Киеву истребителей МиГ-29. В свою очередь президент Польши Анджей Дуда сообщил, что Украина в ближайшие дни получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29.
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