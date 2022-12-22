В Белом доме заявили, что меняли помощь Украине в зависимости от тактики Москвы

Помощь Соединенных Штатов Украине менялась с течением времени и зависела от изменения тактики Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Зеленский сообщил, что означает его визит в США

По его словам, в настоящее время Киев нуждается в системах противовоздушной обороны после того, как Россия начала активно использовать ракеты и беспилотники.

Президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева. Речь идет, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина
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