В Белом доме заявили, что меняли помощь Украине в зависимости от тактики Москвы

По его словам, в настоящее время Киев нуждается в системах противовоздушной обороны после того, как Россия начала активно использовать ракеты и беспилотники.

Президент США Джо Байден на встрече с лидером Украины Владимиром Зеленским в Белом доме заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева. Речь идет, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

