Зеленский сообщил, что означает его визит в США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его визит в Соединенные Штаты стал возможен благодаря восстановлению контроля над ситуацией на Украине с использованием военной помощи Запада, сообщает РИА Новости.
В ходе своей первой зарубежной поездки с начала российской военной операции глава государства встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом.
«Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. И сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке», — заявил Зеленский.
Он в знак признательности передал главе Белого дома военную награду некоего капитана Павло, который служит в батарее РСЗО HIMARS и сам попросил Заленского отдать Байдену его крест боевых заслуг.
Байден на встрече с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева. Речь идет, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 442 / сут.
Умерли
393 тыс.+59 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+8 359 / сут.
- Москву накроет ледяным дождем
- Зеленский сообщил, что означает его визит в США
- Пользователей интернета шокировал внешний вид Зеленского на встрече с Байденом
- Байден: США продолжат наращивать военную поддержку Киева
- Зеленский прибыл к Байдену в Белый дом
- В Калужской области нашли древнее городище
- Линн Трейси утверждена Сенатом на пост посла США в России
- Мясников посоветовал сон и гимнастику для восстановления сил
- Псаки объяснила поездку Зеленского в США
- СМИ: США выделят Украине $1 млрд на военную помощь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru