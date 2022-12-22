Зеленский сообщил, что означает его визит в США

В ходе своей первой зарубежной поездки с начала российской военной операции глава государства встретился в Белом доме с президентом США Джо Байденом.

«Я действительно хотел приехать раньше, и господин президент об этом знает, но я не мог, потому что ситуация была слишком тяжелой. И сейчас, если я приехал, то это означает, что мы контролируем ситуацию благодаря поддержке, прежде всего благодаря вашей поддержке», — заявил Зеленский.

Он в знак признательности передал главе Белого дома военную награду некоего капитана Павло, который служит в батарее РСЗО HIMARS и сам попросил Заленского отдать Байдену его крест боевых заслуг.

Байден на встрече с Зеленским заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева. Речь идет, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

