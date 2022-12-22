Байден: США продолжат наращивать военную поддержку Киева
Американский лидер Джо Байден на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая состоялась в Белом доме, заявил, что Вашингтон продолжит наращивать военную поддержку Киева, сообщает РИА Новости.
Речь идет, в том числе о поставках систем противовоздушной обороны. «Мы намерены продолжать укреплять возможности Украины в сфере самообороны, в частности, посредством поставок систем ПВО. Вот почему мы намерены предоставить Украине батарею ЗРК Patriot, а также обеспечить подготовку украинским военным, чтобы те научились правильно ею пользоваться», — сказал президент США.
Байден также отметил, что власти США намерены продолжать вводить санкции против России за проводимую ею специальную военную операцию.
Ранее бывшая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что внезапная поездка Владимира Зеленского в США объясняется уменьшением поддержки Украины со стороны Вашингтона и попыткой украинского президента сделать эту тему вновь актуальной в конгрессе и среди рядовых американцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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