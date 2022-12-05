Песков заявил, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что экономика России обладает потенциалом для обеспечения всех потребностей специальной военной операции (СВО), сообщает РИА Новости.

Медведев предрек рост цен на нефть из-за введенного потолка на нее

По его словам, введение западными странами потолка цен на нефть из РФ не скажется на финансировании СВО.

«Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение Западом потолка цен на российскую нефть, сообщает RT.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:Цена На НефтьСпецоперацияДмитрий Песков
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