Песков заявил, что потолок цен на нефть не скажется на спецоперации

По его словам, введение западными странами потолка цен на нефть из РФ не скажется на финансировании СВО.

«Экономика Российской Федерации обладает необходимым потенциалом для обеспечения в полной мере всех нужд и потребностей в рамках специальной военной операции, и подобные меры на это не повлияют», - заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Россия готовит ответ на введение Западом потолка цен на российскую нефть, сообщает RT.

