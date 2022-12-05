МИД Японии: Нефть с «Сахалина-2» не подпадает под потолок цен на российское сырье

Япония ввела потолок цен на нефть из России, однако ограничения не будут затрагивать сырье, добытое в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство иностранных дел.

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Отмечается, что соответствующее решение было принято исходя из «точки зрения энергетической безопасности» Токио.

Ранее Евросоюз согласовал введение потолка цен на нефть из РФ $60 за баррель при условии, что сырье будет продаваться как минимум на 5% дешевле рыночной стоимости. Ограничения вступают в силу с 5 декабря, пишет Ura.ru. Вслед за ЕС решение об аналогичном лимите цен приняли страны Группы семи и Австралия. Потолок цен в $60 за баррель начнет действовать с 5 февраля.

Между тем вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть странам, вводящим ценовые потолки, напоминает «Свободная пресса». Москва намерена в таких случаях перенаправлять поставки или регулировать объемы добычи.

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ФОТО: РИА Новости
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