МИД Японии: Нефть с «Сахалина-2» не подпадает под потолок цен на российское сырье
Япония ввела потолок цен на нефть из России, однако ограничения не будут затрагивать сырье, добытое в рамках проекта «Сахалин-2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское министерство иностранных дел.
Отмечается, что соответствующее решение было принято исходя из «точки зрения энергетической безопасности» Токио.
Ранее Евросоюз согласовал введение потолка цен на нефть из РФ $60 за баррель при условии, что сырье будет продаваться как минимум на 5% дешевле рыночной стоимости. Ограничения вступают в силу с 5 декабря, пишет Ura.ru. Вслед за ЕС решение об аналогичном лимите цен приняли страны Группы семи и Австралия. Потолок цен в $60 за баррель начнет действовать с 5 февраля.
Между тем вице-премьер РФ Александр Новак предупредил, что Россия не будет поставлять нефть странам, вводящим ценовые потолки, напоминает «Свободная пресса». Москва намерена в таких случаях перенаправлять поставки или регулировать объемы добычи.
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