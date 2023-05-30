Белый дом: США не поддерживают атаки внутри России

«Мы видели новости, и все еще собираем информацию о случившемся», - говорится в сообщении.

В целом, как подчеркнули в Совете по нацбезопасности, Соединенные Штаты не поддерживают атаки внутри России.

В Белом доме добавили, что Вашингтон в настоящее время озабочен вопросом предоставления Киеву оборудования, а также подготовкой военнослужащих ВСУ для возвращения утраченных территорий.

Ранее в Белом доме заявили, что Киев обещал не применять американскую технику для атак на территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

