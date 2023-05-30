Белый дом: США не поддерживают атаки внутри России
Американская администрация президента Джо Байдена в курсе сообщений об атаке боевых дронов на Москву, заявили в Совете по национальной безопасности США, сообщает РИА Новости.
«Мы видели новости, и все еще собираем информацию о случившемся», - говорится в сообщении.
В целом, как подчеркнули в Совете по нацбезопасности, Соединенные Штаты не поддерживают атаки внутри России.
В Белом доме добавили, что Вашингтон в настоящее время озабочен вопросом предоставления Киеву оборудования, а также подготовкой военнослужащих ВСУ для возвращения утраченных территорий.
Ранее в Белом доме заявили, что Киев обещал не применять американскую технику для атак на территории России, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Названа дата отправки первой за 50 лет отечественной миссии к Луне
- СМИ: прокуратура Нидерландов обвиняет форварда «Спартака» Промеса в контрабанде кокаина
- Глава МИД Великобритании объяснил атаки беспилотников на Москву правом Украины на защиту
- Сальдо: ДРГ ВСУ пытаются проникнуть на левый берег Днепра
- Полицейские изъяли 500 тысяч пачек контрафактных сигарет на 58 млн рублей
- В Турции назвали возможную дату инаугурации Эрдогана
- В Ненецком автономном округе запретили запускать беспилотники
- Экс-аналитик ЦРУ заявил, что Зеленскоий пытается скрыть травму Залужного
- При обрушении трибуны в Ростове-на-Дону пострадал 21 человек
- МВД: ряд рэперов исключили из репертуара песни о наркотиках
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru