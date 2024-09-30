При обстреле Шебекино пострадал охранник промышленного предприятия

Также пострадало само предприятие: взрыв повредил несколько помещений, а осколки разрушили забор и вызвали пожар поддонов. Гладков добавил, что очаг возгорания уже ликвидирован.

Шебекино регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. Так, 29 сентября город был атакован беспилотником, который ударил по автомобилю «Газель». В результате предыдущей атаки 28 сентября погиб мирный житель, еще двое получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

