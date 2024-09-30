При обстреле Шебекино пострадал охранник промышленного предприятия

В результате обстрела украинскими силами города Шебекино пострадал мирный житель. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, снаряд попал на территорию одного из промышленных предприятий, в результате чего был ранен охранник. Мужчина получил открытые ранения лица и левого бедра и был госпитализирован в областную клиническую больницу.

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Также пострадало само предприятие: взрыв повредил несколько помещений, а осколки разрушили забор и вызвали пожар поддонов. Гладков добавил, что очаг возгорания уже ликвидирован.

Шебекино регулярно подвергается атакам со стороны Украины с начала специальной военной операции. Так, 29 сентября город был атакован беспилотником, который ударил по автомобилю «Газель». В результате предыдущей атаки 28 сентября погиб мирный житель, еще двое получили ранения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
ТЕГИ:ОбстрелАтакаУкраинаВСУБелгородская областьШебекино

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