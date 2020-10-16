В Бельгии введут комендантский час из-за коронавируса
Власти Бельгии с 19 октября введут комендантский час по стране на фоне роста заражений коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС.
Соответствующее заявление сделал премьер-министр королевства Александер Де Кроо после экстренного заседания правительства. Отмечается, что комендантский час будет с 00 до 5 утра.
Ранее сообщалось, что вирусологи Левенского католического университета в Бельгии установили, что препарат фавипиравир эффективно снижает уровень концентрации SARS-CoV-2 в крови животных при лечении высокими дозами. Второй исследуемый препарат не оказал никакого эффекта.
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