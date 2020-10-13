Ученые в Бельгии проверили эффективность двух лекарств от коронавируса

Для исследования научные сотрудники университета выбрали два препарата: гидроксихлорохин и фавипиравир. Оказалось, что фавипиравир в высоких концентрациях может повлиять на выздоровление после инфицирования коронавирусом.

Эксперименты проводили на хомяках: одним животным вводили долю вируса в нос, а других помещали в клетку с уже зараженным животными. Дозу фавипиравира животные получали за час до прямого заражения или за сутки до контакта с другими хомяками. Высокие концентрации фавипиравир позволили значительно снизить уровень вируса в крови хомяков. В Японии этот препарат используют для лечения вируса гриппа.

Ученые отмечают, что дальнейшие исследования смогут определить, насколько препарат эффективен для лечения людей.

Ранее научные сотрудники Медицинского центра Киото рассказали, как долго коронавирус остается на коже.

