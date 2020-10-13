Ученые в Бельгии проверили эффективность двух лекарств от коронавируса
Вирусологи Левенского католического университета в Бельгии установили, что препарат фавипиравир эффективно снижает уровень концентрации SARS-CoV-2 в крови животных при лечении высокими дозами. Второй исследуемый препарат не оказал никакого эффекта, сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Для исследования научные сотрудники университета выбрали два препарата: гидроксихлорохин и фавипиравир. Оказалось, что фавипиравир в высоких концентрациях может повлиять на выздоровление после инфицирования коронавирусом.
Эксперименты проводили на хомяках: одним животным вводили долю вируса в нос, а других помещали в клетку с уже зараженным животными. Дозу фавипиравира животные получали за час до прямого заражения или за сутки до контакта с другими хомяками. Высокие концентрации фавипиравир позволили значительно снизить уровень вируса в крови хомяков. В Японии этот препарат используют для лечения вируса гриппа.
Ученые отмечают, что дальнейшие исследования смогут определить, насколько препарат эффективен для лечения людей.
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