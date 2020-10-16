Попова оценила степень мутации коронавируса
Новый коронавирус практически не мутировал за девять месяцев, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.
Она уточнила, что положение генов на хромосоме, которые отвечают за агрессивность вируса и общее протекание эпидемии вообще не изменилось, передаёт RT.
При этом Главный государственный врач РФ подчеркнула, что специалисты пока не до конца могут понять коварство коронавируса и степень тяжести заболевания в том или ином случае.
Вместе с тем, по словам Поповой, уже накопленных знаний по COVID-19 достаточно, чтобы защитить население от этой инфекции.
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