Попова оценила степень мутации коронавируса

Новый коронавирус практически не мутировал за девять месяцев, сообщила глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова.

Она уточнила, что положение генов на хромосоме, которые отвечают за агрессивность вируса и общее протекание эпидемии вообще не изменилось, передаёт RT.

При этом Главный государственный врач РФ подчеркнула, что специалисты пока не до конца могут понять коварство коронавируса и степень тяжести заболевания в том или ином случае.

Вместе с тем, по словам Поповой, уже накопленных знаний по COVID-19 достаточно, чтобы защитить население от этой инфекции.

