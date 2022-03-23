Danone приостановила производство в Испании из-за стачки водителей

Киев не соблюдает правила содержания военнопленных, заявили в Минобороны России Минобороны РФ сообщило официальные данные по потерям с российской стороны Байден заявил о намерении ужесточить санкции против России Минфин ФРГ не советует компаниям платить за газ в рублях Профсоюзы предлагают повышать МРОТ раз в квартал Россиянам могут позволить трудоустраиваться на две работы сразу