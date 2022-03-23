Danone приостановила производство в Испании из-за стачки водителей
Французская Danone остановила в среду конвейер на двух из семи заводов в Испании, сообщило агентство Europa Press.
По данным СМИ, предприятия по производству молочной продукции и воды пришлось остановить из-за нехватки сырья, возникшей вследствие забастовки водителей.
По той же причине, остановка грозит ещё двум заводам на Пиренеях.
14 марта перевозчики грузов в Испании начали бессрочную забастовку. Основанием, по мнению организаторов стачки, послужило подорожание топлива и недовольство водителей условиями труда.
Ранее сообщалось, что Украина возглавила рейтинг стран с самым недоступным бензином в Европе.
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