В Австрии заявили, что НАТО перешло красную линию, разрешив Украине удары по РФ

Она заявила, что рада «разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину».

Министр отказалась отвечать на вопрос, имеет ли Киев право защищать Харьков от обстрелов со стороны России.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что одобрение ударов оружием США по РФ может втянуть Запад в войну, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

