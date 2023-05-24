Нарышкин: СВР не заметила санкций США

Служба внешней разведки России (СВР) спокойно восприняла санкции со стороны США и почти не заметила их. Об этом заявил глава ведомства Сергей Нарышкин, сообщило агентство РИА Новости.

Нарышкин заявил, что США не смогут организовать международную блокаду России

Он отметил, что российская разведка располагает обширной сетью партнеров, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции на общение главы СВР по закрытому каналу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Отмечается, что в последний раз Нарышкин и Бернс очно встречались в Анкаре 14 ноября 2022 года. Руководители ведомств обсудили ситуацию на Украине и ядерную безопасность.

Ранее Нарышкин заявил, что США на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке разрабатывают планы информационной войны против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: ER.RU
ТЕГИ:Санкции СШАСанкцииСШАСВРСергей Нарышкин

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