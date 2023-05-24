Нарышкин: СВР не заметила санкций США

Он отметил, что российская разведка располагает обширной сетью партнеров, отвечая на вопрос, повлияют ли санкции на общение главы СВР по закрытому каналу с директором ЦРУ Уильямом Бернсом.

Отмечается, что в последний раз Нарышкин и Бернс очно встречались в Анкаре 14 ноября 2022 года. Руководители ведомств обсудили ситуацию на Украине и ядерную безопасность.

Ранее Нарышкин заявил, что США на фоне нормализации обстановки на Ближнем Востоке разрабатывают планы информационной войны против России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

