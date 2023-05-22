Глава МИД Австрии: Россия не готова к переговорам по Украине
На сегодняшний день Россия не готова к переговорам по Украине, заявил немецкой газете Welt министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
По его мнению, Европе следует продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку, в том числе поставлять оружие и вводить новые санкции против России.
«Я думаю, что в данный момент это было бы неподходящее время. Москва сейчас явно не готова к переговорам», - сказал Шалленберг.
Он добавил, что санкции против России и финансовая и военная поддержка Украины способствует «сдерживанию России и других государств с военными намерениями».
Ранее Шольц пообещал Украине поставлять западное оружие даже после завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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