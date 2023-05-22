Глава МИД Австрии: Россия не готова к переговорам по Украине

На сегодняшний день Россия не готова к переговорам по Украине, заявил немецкой газете Welt министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.

Байден выступил за гарантирующее суверенитет Украины решение конфликта

По его мнению, Европе следует продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку, в том числе поставлять оружие и вводить новые санкции против России.

«Я думаю, что в данный момент это было бы неподходящее время. Москва сейчас явно не готова к переговорам», - сказал Шалленберг.

Он добавил, что санкции против России и финансовая и военная поддержка Украины способствует «сдерживанию России и других государств с военными намерениями».

Ранее Шольц пообещал Украине поставлять западное оружие даже после завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ДипломатияВенаАвстрия

Горячие новости

Все новости

партнеры