Глава МИД Австрии: Россия не готова к переговорам по Украине

По его мнению, Европе следует продолжить оказывать Киеву всестороннюю поддержку, в том числе поставлять оружие и вводить новые санкции против России.

«Я думаю, что в данный момент это было бы неподходящее время. Москва сейчас явно не готова к переговорам», - сказал Шалленберг.

Он добавил, что санкции против России и финансовая и военная поддержка Украины способствует «сдерживанию России и других государств с военными намерениями».

Ранее Шольц пообещал Украине поставлять западное оружие даже после завершения конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

