В Австрии назвали ЦРУ и Евросоюз виновными в конфликте на Украине

Европейский союз и ЦРУ США виновны в раздувании конфликта вокруг Украины, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление в ходе митинга в Вене бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе.

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По его словам, американские спецслужбы способствовали успеху Евромайдана в 2014 году. При этом Европа на протяжении долгого времени ничего не делала для решения конфликта в Донбассе, выступая посредником между сторонами.

Штрахе отметил, что сегодня политики в Европе не предпринимают никаких усилий, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров, накаляя при этом ситуацию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего украинского лидера Петра Порошенко о том, что Киев при попустительстве западных стран не собирался исполнять Минские соглашения, меняют картину событий и ставят вопрос о доверии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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