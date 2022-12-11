В Австрии назвали ЦРУ и Евросоюз виновными в конфликте на Украине

По его словам, американские спецслужбы способствовали успеху Евромайдана в 2014 году. При этом Европа на протяжении долгого времени ничего не делала для решения конфликта в Донбассе, выступая посредником между сторонами.

Штрахе отметил, что сегодня политики в Европе не предпринимают никаких усилий, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров, накаляя при этом ситуацию.

Ранее президент Сербии Александр Вучич сообщил, что заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего украинского лидера Петра Порошенко о том, что Киев при попустительстве западных стран не собирался исполнять Минские соглашения, меняют картину событий и ставят вопрос о доверии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

