Вучич высказался о заявлении Меркель и Порошенко о Минских соглашениях

Заявления экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и бывшего украинского лидера Петра Порошенко о том, что Киев при попустительстве западных стран не собирался исполнять Минские соглашения, меняют картину событий и ставят вопрос о доверии, сообщил изданию Zeit президент Сербии Александр Вучич.

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«Для меня это ясный сигнал – кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ. Странно, что российские службы об этом не знали, невероятно, что этого не видели и неподготовленно вошли во все это», — заявил Вучич.

Ранее Меркель сообщила, что минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией.

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что он разочарован комментариями Меркель по минским соглашениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минские СоглашенияАнгела МеркельПётр ПорошенкоСербия
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