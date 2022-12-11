Вучич высказался о заявлении Меркель и Порошенко о Минских соглашениях

«Для меня это ясный сигнал – кому нельзя верить. Здесь возникает вопрос, а как быть нам, малым, если они могли так играть с тем, кто намного сильнее нас, и обманывать Российскую Федерацию, тянули время, чтобы обеспечить оружие и оборудование и подготовить поражение РФ. Странно, что российские службы об этом не знали, невероятно, что этого не видели и неподготовленно вошли во все это», — заявил Вучич.

Ранее Меркель сообщила, что минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время подготовиться к военному противостоянию с Россией.

В ответ президент РФ Владимир Путин заявил, что он разочарован комментариями Меркель по минским соглашениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

