Зампостпреда РФ при ОБСЕ: Слова Меркель показали позицию Запада по Украине
Заявление бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о цели подписания Минских соглашений объясняет нынешнюю позицию Запада в конфликте на Украине. Об этом заявил заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич в ходе заседания постоянного совета организации.
Ранее экс-канцлер в интервью газете Zeit указала, что Запад затягивал исполнение Минских соглашений, напоминает Ura.ru. По словам политика, цель договоренностей заключалась в попытке дать Киеву время на усиление.
Как указал Буякевич, глава правительства ФРГ способствовала заключению соглашений, чтобы Украина могла «стать сильнее», несмотря на попытки «позиционировать Германию как посредника в урегулировании и даже гаранта реализации Минска». По мнению дипломата, это объясняет высказывания Берлина о «несерьезности» призывов к прекращению огня на Украине, пишет RT. Кроме того, Буякевич указал на отсутствие «осуждения или даже обеспокоенности на Западе» преступлениями украинских силовиков против мирного населения.
«Давно понятно: страны Запада используют Украину как инструмент в борьбе с российской государственностью. Всячески способствуют уничтожению руками своих киевских протеже на Украине всего, что связано с нашей общей историей, культурой, языком и религией. Поощряют воинственные устремления в отношении территории Российской Федерации. Не говоря уже о масштабных военных поставках, снабжении разведданными и содействии целеуказанию, а также направлении наемников и так называемых инструкторов, выступающих в роли операторов высокотехнологичных натовских вооружений», — цитирует Буякевича РИА Новости.
Зампостпреда подчеркнул, что Запад не заинтересован в политико-дипломатическом урегулировании украинского кризиса, «которое бы учитывало естественные интересы безопасности и мирного развития государств региона».
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