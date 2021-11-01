В островном Королевстве Тонга ввели локдаун из-за единственного случая COVID-19

Глава Минздрава Сиале Акауола рассказал, что COVID-19 был обнаружен у одного из пассажиров самолёта, прибывшего из города Крайстчерч. По его словам, результат теста «сомнительный», возможно, из-за пройденной ранее вакцинации, поэтому 5 ноября будет сделан ещё один анализ.

В канцелярии премьер-министра страны Похивы Туионетоа заявили, что локдаун в королевстве продлится со 2 по 7 ноября включительно. В этот период отменили все внутренние авиарейсы, регионы страны закрыли свои границы, запрещено проведение любых общественных мероприятий, работать будут только предприятия, необходимые для жизнеобеспечения граждан.

Ранее в Севастополь не пропустили 207 машин, пассажиры которых не имели сертификата или QR-кода о вакцинации от коронавируса, сообщает RT.