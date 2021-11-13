В Нидерландах ввели новый локдаун из-за коронавируса
Власти Нидерландов решили ввести новый локдаун из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом пишет De Telegraaf.
Как отметил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, число заболевших COVID-19 выросло, и давление на систему здравоохранения вновь «чрезвычайно велико». В связи с этим власти введут локдаун с 13 ноября по 4 декабря.
Уже с субботы в Нидерландах вновь введут требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, заведения общепита и магазины с товарами первой необходимости будут работать до 20:00, а остальные торговые точки — закрываться в 18:00. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Также власти рекомендовали гражданам по возможности перейти на удаленную работу.
В декабре правительство Нидерландов проведет совещание, на котором может быть принято решение о продлении ограничений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru