В Нидерландах ввели новый локдаун из-за коронавируса

Как отметил исполняющий обязанности премьер-министра страны Марк Рютте, число заболевших COVID-19 выросло, и давление на систему здравоохранения вновь «чрезвычайно велико». В связи с этим власти введут локдаун с 13 ноября по 4 декабря.

Уже с субботы в Нидерландах вновь введут требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра, заведения общепита и магазины с товарами первой необходимости будут работать до 20:00, а остальные торговые точки — закрываться в 18:00. Спортивные соревнования будут проходить без зрителей. Также власти рекомендовали гражданам по возможности перейти на удаленную работу.

В декабре правительство Нидерландов проведет совещание, на котором может быть принято решение о продлении ограничений.

