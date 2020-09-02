В АТОР рассказали, по какому принципу открывают границы с Россией

О намерении открыть свои границы для россиян заявила на прошлой неделе Польша. С 28 августа разрешен въезд на территорию Кипра некоторым категориям граждан, например, обладателям вида на жительство. Белоруссия 1 сентября также анонсировала возобновление авиасообщения с Россией.

«Порог открытия стран связан с уровнем заболевания в России, и он последние недели не меняется фактически. Как было в Москве 650-700 заболевших в сутки, так и есть. Как было в России 4500 – 4900 человек, так и остается этот показатель. Так что причина – в нас. И потом немногие верят в нашу статистику, и это – вторая причина», - резюмировал Кантарович.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе во время брифинга в пресс-центре НСН рассказала, что россияне опасаются бронировать туры после 20 сентября из-за слухов о второй волне коронавируса и повторном режиме самоизоляции.

