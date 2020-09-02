В АТОР рассказали, по какому принципу открывают границы с Россией
Первый вице-президент Ассоциации туроператоров Владимир Кантарович заявил НСН, что только ситуация с коронавирусом в самой России является определяющим фактором при открытии границ.
Греция открывает границы для граждан России. С 7 сентября в страну смогут въезжать 500 человек в неделю. Это будет возможно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.
Насколько безопасно отечественным туристам отправляться в Грецию, НСН спросила у первого вице-президента Ассоциации туроператоров России Владимира Кантаровича.
«Если ведомства российские открывают страну для туристов, то она безопасна. Если этого не происходит, российские ведомства не дают такого разрешения, то и полеты не возобновляются. Значит, визиты могут быть небезопасны для наших граждан. Так что, соблюдая все необходимые меры предосторожности, можно лететь в Грецию спокойно», - считает эксперт в отрасли.
О намерении открыть свои границы для россиян заявила на прошлой неделе Польша. С 28 августа разрешен въезд на территорию Кипра некоторым категориям граждан, например, обладателям вида на жительство. Белоруссия 1 сентября также анонсировала возобновление авиасообщения с Россией.
«Порог открытия стран связан с уровнем заболевания в России, и он последние недели не меняется фактически. Как было в Москве 650-700 заболевших в сутки, так и есть. Как было в России 4500 – 4900 человек, так и остается этот показатель. Так что причина – в нас. И потом немногие верят в нашу статистику, и это – вторая причина», - резюмировал Кантарович.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе во время брифинга в пресс-центре НСН рассказала, что россияне опасаются бронировать туры после 20 сентября из-за слухов о второй волне коронавируса и повторном режиме самоизоляции.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 952 / сут.
Умерли
17 414+115 / сут.
Выздоровели
821 тыс.+5 464 / сут.
- Стало известно, как школьники будут учиться во время трёхдневных выборов
- Путин и Мишустин поздравили актёра Гафта с 85-летием
- СМИ: ЕС вновь отказался открыть границы с Россией и США
- Министр обороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября
- Мишустин ввёл персональную ответственность министров за исполнение бюджета
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru