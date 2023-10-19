В Ашдоде на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги

В городе Ашдод на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.

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Уточняются, что сирены также прозвучали в округе Лахиш, и на севере страны. Ашдод находится в 43 километрах от Тель-Авива, там проживают около 220 тысяч человек.

Подробности разрушения или информация о наличии пострадавших или жертв не приводится.

Ранее днем Минздрав Палестины сообщил, что количество жертв обстрелов в секторе Газа превысило 3,7 тысячи человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаСектор ГазаИзраиль

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