В Ашдоде на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги
19 октября 202317:07
В городе Ашдод на юге Израиля сработали сирены воздушной тревоги. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в своем Telegram-канале.
Уточняются, что сирены также прозвучали в округе Лахиш, и на севере страны. Ашдод находится в 43 километрах от Тель-Авива, там проживают около 220 тысяч человек.
Подробности разрушения или информация о наличии пострадавших или жертв не приводится.
Ранее днем Минздрав Палестины сообщил, что количество жертв обстрелов в секторе Газа превысило 3,7 тысячи человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru