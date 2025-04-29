В Москве арестован обвиняемый в убийстве женщины из Нигерии
Бабушкинский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно постановлению, 43-летнему Владимиру Шилонцеву избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК (убийство).
По версии следствия, не позднее 28 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Ясном проезде, поссорился с 18-летней девушкой, после чего ударил ее ножом в область сердца. Затем он, предположительно, сбросил тело из окна. Потерпевшая скончалась на месте от полученного ранения.
Следственные органы также сообщили, что мужчина скрылся, но впоследствии был задержан и признал свою вину. По данным источника агентства в правоохранительных органах, погибшая занималась проституцией, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Алаудинов сообщил об уничтожении диверсантов ВСУ в Белгородской области
- Российские инструкторы получили разговорники для подготовки военных КНДР
- Студентка РГСУ победила в питчинге «Инвестиции в человека» в НЦ «Россия»
- Трамп заявил, что ему проще вести переговоры с Путиным, чем с Зеленским
- Гигантские выдры поселились в Московском зоопарке
- В Москве арестован обвиняемый в убийстве женщины из Нигерии
- Трамп заявил о военном превосходстве России над Украиной
- Стас Намин получил армянский паспорт и намерен жить в трех странах
- Двум пострадавшим в ДТП в Турции россиянам может потребоваться операция
- Курорт «Архыз» поставил рекорд по количеству посетителей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru