В Москве арестован обвиняемый в убийстве женщины из Нигерии

Бабушкинский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно постановлению, 43-летнему Владимиру Шилонцеву избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК (убийство).

Суд арестовал троих по делу о насилии над девушкой в ТЦ на востоке Москвы

По версии следствия, не позднее 28 апреля обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в квартире на Ясном проезде, поссорился с 18-летней девушкой, после чего ударил ее ножом в область сердца. Затем он, предположительно, сбросил тело из окна. Потерпевшая скончалась на месте от полученного ранения.

Следственные органы также сообщили, что мужчина скрылся, но впоследствии был задержан и признал свою вину. По данным источника агентства в правоохранительных органах, погибшая занималась проституцией, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:НигерияУбийствоСудМоскваАрест

Горячие новости

Все новости

партнеры