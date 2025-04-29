В Москве арестован обвиняемый в убийстве женщины из Нигерии

Бабушкинский районный суд Москвы заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве гражданки Нигерии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно постановлению, 43-летнему Владимиру Шилонцеву избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Ему предъявлено обвинение по статье 105 УК (убийство).