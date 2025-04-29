Экс-глава думы Нижнего Новгорода Лавричев предстанет перед судом
Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев предстанет перед судом по обвинению в растрате, мошенничестве в особо крупном размере и легализации незаконно полученных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год, занимая пост генерального директора АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», Лавричев приобрел за счет предприятия медицинское оборудование на сумму свыше 22 миллионов рублей, заведомо зная, что завод не может его использовать по назначению. Оборудование было передано в организацию, основанную его супругой, что, по мнению следствия, нанесло ущерб предприятию.
Чтобы придать законный вид этим действиям, Лавричев якобы поручил подчиненным оформить фиктивные документы, согласно которым аппараты были якобы переданы в дар аффилированному благотворительному фонду. Помимо этого, следствие утверждает, что, введя в заблуждение коллег относительно рыночной стоимости имущества, Лавричев с помощью одного из сотрудников незаконно получил права на недвижимость предприятия общей стоимостью более 39 миллионов рублей.
Дело возбуждено по статьям УК, предусматривающим ответственность за растрату (ст. 160), легализацию преступных доходов (ст. 174.1) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159). В ближайшее время материалы будут переданы в Арзамасский городской суд, передает «Радиоточка НСН».
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