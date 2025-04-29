Экс-глава думы Нижнего Новгорода Лавричев предстанет перед судом

Бывший председатель городской думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев предстанет перед судом по обвинению в растрате, мошенничестве в особо крупном размере и легализации незаконно полученных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

По версии следствия, в период с 2015 по 2019 год, занимая пост генерального директора АО «Арзамасский приборостроительный завод имени Пландина», Лавричев приобрел за счет предприятия медицинское оборудование на сумму свыше 22 миллионов рублей, заведомо зная, что завод не может его использовать по назначению. Оборудование было передано в организацию, основанную его супругой, что, по мнению следствия, нанесло ущерб предприятию.