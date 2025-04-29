Суд арестовал троих по делу о насилии над девушкой в ТЦ на востоке Москвы

Перовский районный суд Москвы заключил под стражу трех мужчин, подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки в одном из торговых центров на востоке столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, инцидент произошел 26 апреля в торговом центре на Зеленом проспекте. Фигуранты дела, ранее не знакомые с потерпевшей, поочередно совершили в ее отношении противоправные действия.