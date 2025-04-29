Суд арестовал троих по делу о насилии над девушкой в ТЦ на востоке Москвы
Перовский районный суд Москвы заключил под стражу трех мужчин, подозреваемых в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 18-летней девушки в одном из торговых центров на востоке столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным следствия, инцидент произошел 26 апреля в торговом центре на Зеленом проспекте. Фигуранты дела, ранее не знакомые с потерпевшей, поочередно совершили в ее отношении противоправные действия.
Суд избрал меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца в отношении О.А. Басангова, В.Ю. Атиева и Э.А. Томутова.
Всем троим предъявлены обвинения по пункту «а» части 2 статьи 132 УК, предусматривающей ответственность за насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц, передает «Радиоточка НСН».
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