Трамп заявил о военном превосходстве России над Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает значительно большей военной мощью по сравнению с Украиной. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Гленну Беку.

Трамп назвал происходящее на Украине «очень плохим конфликтом» и подчеркнул, что прилагает усилия для его завершения. По его словам, именно он «в действительности заканчивает» этот конфликт.

Трамп предсказал Украине скорый разгром на поле боя

Заявления президента США прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в США о подходах к урегулированию конфликта.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаРоссияДональд Трамп

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