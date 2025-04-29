Трамп заявил о военном превосходстве России над Украиной
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает значительно большей военной мощью по сравнению с Украиной. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Гленну Беку.
Трамп назвал происходящее на Украине «очень плохим конфликтом» и подчеркнул, что прилагает усилия для его завершения. По его словам, именно он «в действительности заканчивает» этот конфликт.
Заявления президента США прозвучали на фоне продолжающихся дискуссий в США о подходах к урегулированию конфликта.
Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин на встрече с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом подтвердил готовность Москвы к переговорам с Киевом без предварительных условий, передает «Радиоточка НСН».
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