Трамп заявил о военном превосходстве России над Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия обладает значительно большей военной мощью по сравнению с Украиной. Такое мнение он выразил в интервью журналисту Гленну Беку.

Трамп назвал происходящее на Украине «очень плохим конфликтом» и подчеркнул, что прилагает усилия для его завершения. По его словам, именно он «в действительности заканчивает» этот конфликт.