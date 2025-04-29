Стас Намин получил армянский паспорт и намерен жить в трех странах

Музыкант и продюсер Стас Намин сообщил, что оформил армянское гражданство и планирует регулярно бывать в Армении. Об этом он рассказал в интервью агентству Sputnik Армения.

По словам Намина, армянские паспорта получили также члены его семьи. Он отметил, что давно приезжает в республику, приобрел там жилье и занимается его обустройством. В будущем он рассматривает возможность частично обосноваться в Армении.

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Намин также заявил, что хотел бы внести вклад в развитие культурной жизни страны. Он подчеркнул, что его переезд не случаен, и выразил готовность участвовать в культурных инициативах, хотя и не планирует жить в Армении постоянно. Намин отметил, что в настоящий момент его жизнь проходит между США и Россией, а с получением армянского паспорта он рассчитывает связать себя уже с тремя странами.

Стас Намин — внук советского партийного деятеля Анастаса Микояна, один из основателей российской рок-сцены, известный также своими международными культурными проектами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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