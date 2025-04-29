Стас Намин получил армянский паспорт и намерен жить в трех странах

Музыкант и продюсер Стас Намин сообщил, что оформил армянское гражданство и планирует регулярно бывать в Армении. Об этом он рассказал в интервью агентству Sputnik Армения.

По словам Намина, армянские паспорта получили также члены его семьи. Он отметил, что давно приезжает в республику, приобрел там жилье и занимается его обустройством. В будущем он рассматривает возможность частично обосноваться в Армении.