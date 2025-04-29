Курорт «Архыз» поставил рекорд по количеству посетителей

Он также отметил, что количество туристов с детьми выросло на 1,5 раза, при этом зимний сезон на «Архызе» еще не закончился и рискует стать самым продолжительным — благодаря системе искусственного снегообразования он начался 15 ноября (самый ранний старт в истории курорта).

Курорт «Архыз» был открыт в декабре 2013 года. Десятки объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры работают в туристических деревнях Лунная поляна и Романтик. Здесь оборудованы системы искусственного снегообразования, сеть канатных дорог и 27 км горнолыжных трасс.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что спрос на горнолыжные курорты Европы среди россиян вырос до 80%.

