СМИ: Школьников в Карелии накормили макаронами с жуками

Школьников накормили макаронами с жуками в одном из образовательных учреждении Карелии. Об этом сообщило издание «Daily Карелия».

В Госдуме защитили школьные булочки и сосиски от желающих их запретить

Родители пожаловались в администрацию школы, заявив, что их дети не желают обедать в столовой после произошедшего.

Повар признала вину в ходе встречи с директором, заявив, что забыла просеять муку. В школе пообещали к новому учебному году нанять новых работников кухни.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в школах не могут продаваться вредные для детей продукты, так как норму работы школьных столовых регулирует СанПиН, а булочки и сосиски — незапрещенные продукты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Титов Андрей
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