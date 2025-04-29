СМИ: Школьников в Карелии накормили макаронами с жуками

Родители пожаловались в администрацию школы, заявив, что их дети не желают обедать в столовой после произошедшего.

Повар признала вину в ходе встречи с директором, заявив, что забыла просеять муку. В школе пообещали к новому учебному году нанять новых работников кухни.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что в школах не могут продаваться вредные для детей продукты, так как норму работы школьных столовых регулирует СанПиН, а булочки и сосиски — незапрещенные продукты. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

