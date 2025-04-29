Двум пострадавшим в ДТП в Турции россиянам может потребоваться операция

Отмечается, что всем 17 россиянам, которые остаются в больнице, продолжают оказывать медицинскую помощь.



Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту.



Напомним, 29 апреля в районе Манавгата провинции Антальи произошла авария с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов, напоминает «Радиоточка НСН».

