Двум пострадавшим в ДТП в Турции россиянам может потребоваться операция

Двум россиянам, пострадавшим в ДТП с участием автобуса с туристами в Турции, может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщили в Генконсульстве России в Анталье.

СМИ: В ДТП в Турции пострадали 18 российских туристов

Отмечается, что всем 17 россиянам, которые остаются в больнице, продолжают оказывать медицинскую помощь.

Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту.

Напомним, 29 апреля в районе Манавгата провинции Антальи произошла авария с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: aksiyon.com.tr
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