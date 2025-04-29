Двум пострадавшим в ДТП в Турции россиянам может потребоваться операция
Двум россиянам, пострадавшим в ДТП с участием автобуса с туристами в Турции, может потребоваться хирургическое вмешательство, сообщили в Генконсульстве России в Анталье.
Отмечается, что всем 17 россиянам, которые остаются в больнице, продолжают оказывать медицинскую помощь.
Генконсульство России в Анталье поддерживает постоянный контакт с турецкими компетентными службами, представителями туроператора и страховой компании по данному инциденту.
Напомним, 29 апреля в районе Манавгата провинции Антальи произошла авария с участием автобуса, перевозившего группу из аэропорта Антальи из 25 туристов, напоминает «Радиоточка НСН».
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