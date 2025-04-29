Гигантские выдры поселились в Московском зоопарке

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новым жителям зоосада чуть больше года. Они весят около 23 килограммов и едят в основном речную рыбу. Взрослая выдра дорастает до двух метров, отметила Акулова.

Для животных специально построили вольер с бассейном и подогреваемыми участками суши.

Ранее стало известно, что в начале января в Московском зоопарке родились пять птенцов пингвина Гумбольдта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

