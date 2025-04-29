Гигантские выдры поселились в Московском зоопарке
В Московском зоопарке впервые появились гигантские выдры, рассказали в столичном зоосаде.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, новым жителям зоосада чуть больше года. Они весят около 23 килограммов и едят в основном речную рыбу. Взрослая выдра дорастает до двух метров, отметила Акулова.
Для животных специально построили вольер с бассейном и подогреваемыми участками суши.
Ранее стало известно, что в начале января в Московском зоопарке родились пять птенцов пингвина Гумбольдта, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru