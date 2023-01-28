В Армении женщинам могут разрешить служить в армии

Добровольную срочную службу в армии собирается разрешить женщинам кабмин Армении. Об этом упоминается в поздравлении премьер-министра Никола Пашиняна в связи с 31-летия образования вооруженных сил страны, распространенном пресс-службой 28 января.

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Пашинян заявил о предстоящих широкомасштабных реформах в армии.

«В ближайшее время правительство планирует ввести в стране совершенно новый институт женской добровольной временной срочной службы», - отметил глава армянского правительства.

Он анонсировал создание офицерской школы, которая «должна быть учебным центром, отвечающим лучшим современным стандартам, и должна стать кузницей для формирования нового класса офицеров».

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении, сообщает РИА Новости.

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Фото: mil.am
ТЕГИ:ПравительствоНикол ПашинянЖенщиныАрмения
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