Пашинян обвинил Азербайджан в желании добиться «исхода армян» из Карабаха

Власти Азербайджана добиваются «исхода армян» из Нагорного Карабаха, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом политик заявил на заседании правительства республики.

«По имеющейся у нас информации, план Баку состоит в следующем: довести экономическое, психологическое давление до определенной кульминационной точки, после этого на несколько дней открыть коридор, ожидая массового исхода армян Нагорного Карабаха, а затем снова закрыть и открыть на несколько дней», — цитирует Пашиняна РИА Новости.

По словам премьера, Баку продолжит действовать таким образом, «пока последний армянин не покинет Нагорный Карабах». Кроме того, Пашинян считает, что Азербайджан пытается «сорвать повестку мира, процесс мирных переговоров и спровоцировать новую войну в регионе».

В то же время премьер-министр призвал быть сдержанными и исключить противоречащие повестке риторику и действия. Пашинян подчеркнул, что альтернативы мирному урегулированию ситуации нет, и Ереван привержен мирной повестке.

Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос Лачинского коридора может быть урегулирован в самое ближайшее время. Глава МИД указал, что представители Азербайджана встретились с представителями Карабаха при участии командующего российским миротворческим контингентом. Согласно трехсторонним договоренностям, Лачинский коридор должен быть свободен для передвижения грузов, граждан и транспорта.

