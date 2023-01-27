Захарова: миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении
Миссия ОДКБ может быть оперативно развернута в Армении, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.
По её словам, в Москве зафиксировали тот факт, что армянские власти, не доведя до логического конца работу по направлению миссии ОДКБ, предпочли сделать выбор в пользу ЕС.
«В случае, если у армянских союзников сохраняется заинтересованность в задействовании потенциала ОДКБ, ее миссия может быть оперативно развернута в Армении», - отметила Захарова.
Ранее стало известно, что ЕС отправит в Армению новую наблюдательную миссию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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