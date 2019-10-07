В Арктике зафиксирован мощный выброс метана

Рекордный выброс метана в атмосферу обнаружили учёные в акватории российской части Арктики, сообщает ТАСС.

Судно с 80 учёными шло в сторону участка Восточно-Сибирского моря, где раньше были обнаружены газовые фонтаны, которые исследователи называют сипами. Их опасения подтвердились, из-за таяния подводной мерзлоты к поверхности воды поднялся мощный выброс газа метана.

По словам руководителя экспедиции, профессора ТПУ и член-корреспондента РАН Игоря Семилетова, им довелось наблюдать очень мощный сип — с концентрацией метана в воздухе до 16 ppm (миллионных доль), что в девять раз больше среднепланетарных значений.

Учёные забрали пробы газа и донных отложений для дальнейшего исследования.

Ранее НСН писала, что учёные национального института исследований воды и атмосферы в Новой Зеландии предрекли человечеству новую катастрофу. Они выявили в атмосфере Земли ускоренный рост содержания метана, что может стать причиной экологической катастрофы. Завкафедрой метеорологии и климатологии географического факультета МГУ Александр Кислов тогда призвал в эфире НСН спокойнее относиться к происходящим на Земле процессам.

