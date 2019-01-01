Человечеству предрекли новую глобальную катастрофу

Ученые национального института исследований воды и атмосферы в Новой Зеландии предрекли человечеству новую катастрофу. Как сообщает портал Phys.org, они выявили в атмосфере Земли ускоренные рост содержания метана, что может стать причиной экологической катастрофы.

При этом исследователи пока точно не знают, почему содержание метана повышается. Некоторые их них полагают, что основной «вклад» делает животноводство, так как скот выделяет газ при переваривании пищи. Другим фактором может быть увеличение объемов сжигаемого ископаемого топлива.

Между тем, агентство по охране окружающей среды США выявило, что в течение 100 лет одна молекула метана оказывает в 28-36 раз больший парниковый эффект, чем молекула углекислого газа.