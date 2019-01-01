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Человечеству предрекли новую глобальную катастрофу

19 июня12:26

Ученые национального института исследований воды и атмосферы в Новой Зеландии предрекли человечеству новую катастрофу. Как сообщает портал Phys.org, они выявили в атмосфере Земли ускоренные рост содержания метана, что может стать причиной экологической катастрофы.

При этом исследователи пока точно не знают, почему содержание метана повышается. Некоторые их них полагают, что основной «вклад» делает животноводство, так как скот выделяет газ при переваривании пищи. Другим фактором может быть увеличение объемов сжигаемого ископаемого топлива.

Между тем, агентство по охране окружающей среды США выявило, что в течение 100 лет одна молекула метана оказывает в 28-36 раз больший парниковый эффект, чем молекула углекислого газа.

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Ранее НСН писала, что бритaнское интернет-мaркетинговое aгентство Blueclaw состaвило список потенциaльных кaтaстроф, которые могут уничтожить жизнь нa Земле. Человечество может погибнуть от климaтических изменений, ядерной войны, эпидемий или столкновения плaнеты с aстероидом, отмечает RT.

Член Ассоциации футурологов Александр Кононов в эфире НСН рассказал, что создает собственную общецивилизационную модель угроз и модель защиты. Из наиболее вероятных опасностей, как и британские исследователи, выделяет угрозу ядерной войны.


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