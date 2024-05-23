В американском Конгрессе показали карту России с зоной ударов ракетами США
Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол призвал главу Госдепа Энтони Блинкена отменить запрет для Киева наносить удары по российской территории американским оружием, сообщает РИА Новости.
Он показал дипломату карту территории России с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS. Маккол указал, что это запретная для ударов американским оружием территория, созданная РФ, где размещается артеллерия и ракетные комплексы в непосредственной близости от границы с Украиной, «которые они потом используют для атак на украинцев».
Парламентарий поинтересовался у государственного секретаря, пересмотрит ли он политику, запрещающую Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории, однако Блинкен ушел от ответа.
Он указал, что украинские власти самостоятельно решат, будут ли наносить удары в глубине России или нет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru