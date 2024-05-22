Конгрессмены США призвали Пентагон разрешить Украине наносить удары по России
Группа конгрессменов США призвала министра обороны страны Ллойда Остина разрешить Киеву использовать американское оружие для атак на территории России. Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо законодателей.
Конгрессмены во главе с председателем комитета палаты представителей по разведке Майком Тернером считают необходимым, чтобы Вашингтон «разрешил военному руководству Украины проводить полный спектр необходимых операций». Американские законодатели предлагают дать Киеву разрешение на применение вооружений, переданных США, для ударов по стратегическим целям внутри РФ «при определенных обстоятельствах».
Авторы письма отмечают, что Украина продолжает добиваться соответствующего разрешения Соединенных Штатов, однако Белый дом «сковывает» ВСУ ограничениями.
Ранее экс-заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала американские власти разрешить Украине бить дальнобойным оружием по базам на территории России, напоминает 360.ru.
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