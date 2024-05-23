Блинкен: Украина сама решит, будет ли наносить удары в глубине России
Украинские власти самостоятельно решат, будут ли наносить удары в глубине России или нет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.
По его словам, США не поддерживали атаки за пределами Украины. «Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», – заявил дипломат.
Госсекретарь не уточнил, готов ли Вашингтон снять ограничения на использование Киевом американского оружия.
Ранее экс-заместитель главы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины бить дальнобойным оружием по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru