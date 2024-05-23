Блинкен: Украина сама решит, будет ли наносить удары в глубине России

По его словам, США не поддерживали атаки за пределами Украины. «Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», – заявил дипломат.

Госсекретарь не уточнил, готов ли Вашингтон снять ограничения на использование Киевом американского оружия.

Ранее экс-заместитель главы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины бить дальнобойным оружием по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

