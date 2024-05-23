Блинкен: Украина сама решит, будет ли наносить удары в глубине России

Украинские власти самостоятельно решат, будут ли наносить удары в глубине России или нет, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы Госдепа США Энтони Блинкена.

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По его словам, США не поддерживали атаки за пределами Украины. «Но Украина должна будет принять собственные решения и примет их», – заявил дипломат.

Госсекретарь не уточнил, готов ли Вашингтон снять ограничения на использование Киевом американского оружия.

Ранее экс-заместитель главы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд призвала Вашингтон разрешить Вооруженным силам Украины бить дальнобойным оружием по России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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