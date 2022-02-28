Боррель признал, что Россию невозможно полностью отключить от SWIFT
Финансовую систему России не получится полностью отключить от SWIFT, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
По его словам, это невозможно сделать «за одну ночь» из-за сильной взаимосвязи финансовой системы РФ с другими странами и экономиками.
Отмечается, что уровень отключения России от SWIFT выбран таким образом, чтобы «создать максимальный ущерб финансовой системе России, сохраняя минимальный уровень взаимосвязи с другими финансовыми системами».
Россия в случае отключения от международной банковской системы SWIFT сможет использовать собственную систему передачи финансовых сообщений и инфраструктуру дружественных стран, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Отмечается, что данное решение принято в соответствии с нормами международного права.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Банки продают доллар по 150 рублей
- Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе
- Боррель признал, что Россию невозможно полностью отключить от SWIFT
- Небензя: Заявления об ударах по мирным объектам на Украине – вранье
- Володин назвал предательством не осуждающих нацистов на Украине позицию деятелей культуры
- «Аэрофлот» отменил все рейсы в Европу
- Боррель: ЕС предоставит Украине боевые самолёты
- Политолог сообщил, когда пройдут переговоры Москвы и Киева
- Евросоюз полностью закрыл свое воздушное пространство для России
- Скончался актер Борис Соколов из «Улиц разбитых фонарей»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru