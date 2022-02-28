Боррель признал, что Россию невозможно полностью отключить от SWIFT

По его словам, это невозможно сделать «за одну ночь» из-за сильной взаимосвязи финансовой системы РФ с другими странами и экономиками.

Отмечается, что уровень отключения России от SWIFT выбран таким образом, чтобы «создать максимальный ущерб финансовой системе России, сохраняя минимальный уровень взаимосвязи с другими финансовыми системами».

Россия в случае отключения от международной банковской системы SWIFT сможет использовать собственную систему передачи финансовых сообщений и инфраструктуру дружественных стран, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Отмечается, что данное решение принято в соответствии с нормами международного права.

