«Узбекский Донбасс?» Поправки в Конституцию вызвали массовые протесты в Каракалпакии

Конституционная реформа в Узбекистане направлена на то, чтобы исключить возможность повторения «донбасского сценария», однако ее авторы плохо изучили настроения в Каракалпакстане, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.

Ранее в пятницу СМИ сообщили, что в Нукусе - столице автономного Каракалпакстана – тысячи людей вышли на улицы. Они недовольны проектом изменений в Конституцию, предполагающим исключение права автономии на выход из состава Узбекистана и обнуление президентских сроков Шавката Мирзиёева.