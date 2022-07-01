«Узбекский Донбасс?» Поправки в Конституцию вызвали массовые протесты в Каракалпакии
Авторы конституционной реформы не учли настроения в Каракалпакстане, решив лишить автономию права на выход из состава республики, сказал в эфире НСН Аркадий Дубнов.
Конституционная реформа в Узбекистане направлена на то, чтобы исключить возможность повторения «донбасского сценария», однако ее авторы плохо изучили настроения в Каракалпакстане, предположил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов.
Ранее в пятницу СМИ сообщили, что в Нукусе - столице автономного Каракалпакстана – тысячи людей вышли на улицы. Они недовольны проектом изменений в Конституцию, предполагающим исключение права автономии на выход из состава Узбекистана и обнуление президентских сроков Шавката Мирзиёева.
«Инициаторы сегодняшних поправок не изучили настроения в Каракалпакстане, самом неблагополучном регионе Узбекистана, в первую очередь, в экологическом отношении, да и в социальном. Город Нукус выглядит замечательно, но это только столица. Жители Каракалпакстана, которые себя не очень четко ассоциируют с этническим составом узбеков, оказались совсем не в восторге от лишения их права быть суверенной республикой в составе Узбекистана. Теперь они не будут иметь конституционное право на выход из состава республики», - сказал Дубнов.
При этом он сравнил ситуацию в Каракалпакстане с Донбассом.
«Я думаю, что в Ташкенте хотели таким образом исключить возможность рождения в будущем в Каракалпакстане настроений подобных тому, как это произошло в Донбассе, когда недовольные центральной властью Украины поддержали вооруженные выступления против Киева. Этого в Ташкенте хотели избежать мирным, конституционным способом», - предположил эксперт.
По его мнению, беспорядки в Нукусе могут привести к серьезным последствиям.
«Теперь недостаточное изучение вопроса может привести к серьезным потрясениям. Я надеюсь, что узбекские власти будут учитывать взрывной характер потенциального протеста, - а он серьезен, судя по видео, - и постараются найти мирные способы решения этой проблемы. Это может повлиять на стабильность в Центральной Азии. Надо учитывать, что Каракалпакстан – территория, близко граничащая с Казахстаном и Туркменистаном», - разъяснил Дубнов.
Он также высказал мнение, что власти Узбекистана решили повторить российский опыт обнуления президентских сроков.
«Готовность Узбекистана выйти на референдум по поправкам к Конституции была мотивирована опытом такого же рода поправок в России, когда были обнулены сроки Владимира Путина. Также в каком-то отношении была учтена подготовка к казахстанскому референдуму. Срок правления нынешнего президента Мирзиеёева заканчивается в 2026 году, это будет второй пятилетний срок. Понятно, что эти поправки дадут ему возможность при позитивном итоге референдума, а в этом никто не сомневается, продлить президентство на много лет», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
По данным МВД Узбекистана, на момент выхода материала многотысячный митинг в Нукусе закончился. Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, который занимает 40% территории страны.
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