Тысячи людей вышли на митинг в Каракалпакстане из-за изменений в Конституции

Многотысячный митинг прошел в столице автономного региона Каракалпакстан Нукусе против внесения изменений в Конституцию Узбекистана. Об этом сообщает ТАСС.

Люди протестовали против проекта поправок, которые исключили бы право автономии на выход из состава Узбекистана. Кроме того, после внесения изменений произойдет «обнуление» президентских сроков нынешнего главы государства Шавката Мирзиёева, что также не устраивает протестующих.

По данным МВД страны, митинг закончился, полицейские восстановили порядок.

Каракалпакстан - крупнейший регион Узбекистана, который занимает 40% территории страны.




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ФОТО: скриншот с видео
ТЕГИ:Узбекистан
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