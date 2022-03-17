Узбекистан не стал признавать ДНР и ЛНР

Узбекистан придерживается территориальной целостности Украины, поэтому не будет признавать независимость Донецкой и Луганской народной республики. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.

Министр напомнил, что Ташкент всегда поддерживал хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, однако внешняя политика страны будет выстраиваться на основе ее собственных, а не чужих интересов.

«Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими странами. <...> Мы выступаем за прекращение насилия и боевых действий», — передает слова Камилова ТАСС.

Ранее посольство Узбекистана на Украине вынуждено было эвакуироваться во Львов из-за боев вокруг Киева. Отмечается, что сотрудники дипмиссии в основном заняты эвакуацией своих граждан.

