Узбекистан не стал признавать ДНР и ЛНР
Узбекистан придерживается территориальной целостности Украины, поэтому не будет признавать независимость Донецкой и Луганской народной республики. Такое заявление сделал министр иностранных дел республики Абдулазиз Камилов.
Министр напомнил, что Ташкент всегда поддерживал хорошие отношения и с Россией, и с Украиной, однако внешняя политика страны будет выстраиваться на основе ее собственных, а не чужих интересов.
«Мы продолжим взаимовыгодное сотрудничество с этими странами. <...> Мы выступаем за прекращение насилия и боевых действий», — передает слова Камилова ТАСС.
Ранее посольство Узбекистана на Украине вынуждено было эвакуироваться во Львов из-за боев вокруг Киева. Отмечается, что сотрудники дипмиссии в основном заняты эвакуацией своих граждан.
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