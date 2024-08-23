Усманов назвал ошибкой Запада санкции в отношении российского бизнеса

Введение санкций против бизнесменов из России, которые теперь инвестируют в своей стране и больше не питают иллюзий по поводу беспристрастности западных судов, является колоссальной ошибкой, сообщил изданию Corriere della Sera российский миллиардер Алишер Усманов.

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По его словам, результаты ограничительных мер в отношении россиян, которые «не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток», оказались противоположными заявленным.

Бизнесмен указал, что экономика РФ, которой пытались нанести ущерб, адаптируется к санкциям и растет, в то время как в Европе, которая отказалась от энергоресурсов из России, вынуждены покупать их по более высоким ценам.

Ранее Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии. До этого уд во Франкфурте-на-Майне предписал вернуть изъятые у Алишера Усманова документы и имущество, которые незаконно удерживала Генпрокуратура Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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