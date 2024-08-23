Усманов назвал ошибкой Запада санкции в отношении российского бизнеса

По его словам, результаты ограничительных мер в отношении россиян, которые «не влияют на процесс принятия решений, но хорошо знают и Запад, и Восток», оказались противоположными заявленным.

Бизнесмен указал, что экономика РФ, которой пытались нанести ущерб, адаптируется к санкциям и растет, в то время как в Европе, которая отказалась от энергоресурсов из России, вынуждены покупать их по более высоким ценам.

Ранее Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии. До этого уд во Франкфурте-на-Майне предписал вернуть изъятые у Алишера Усманова документы и имущество, которые незаконно удерживала Генпрокуратура Германии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

