Немецкий суд признал ложью публикации Forbes об Усманове
Окружной суд Гамбурга признал недоказанными и запретил ряд утверждений Forbes о российском бизнесмене Алишере Усманове, сообщает РИА Новости.
Отмечается, что речь идёт о статье 2022 года, в которой издание перечислило российских миллиардеров, наиболее подходящих для введения санкций.
В частности, в тексте утверждалось, что «Усманов представлял интересы президента РФ», а также «решал его бизнес-проблемы», однако в суде Forbes не смог привести доказательств подобной деятельности бизнесмена и отказался назвать источник, которому приписывалось это высказывание.
«Журнал не смог обосновать утверждения об Усманове... Теперь они запрещены», - говорится в решении суда.
Ранее Усманов подал иск в Европейский суд, бизнесмен намерен опротестовать свое включение в санкционный список ЕС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru