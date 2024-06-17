Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE
Бизнесмен Алишер Усманов подал иск против банка UBS Europe SE в Германии. Об этом со ссылкой на адвоката предпринимателя сообщает ТАСС.
Уточняется, что Усманов обратился в Земельный суд Франкфурта-на-Майне. В иске говорится, что финансовая организация направила в отдел финансового мониторинга Генеральной таможенной дирекции ФРГ серию уведомлений о якобы подозрительных финансовых операциях Усманова, из-за чего в Германии против него начались «политически мотивированные расследования».
По словам представителя бизнесмена, в период между 2018 годом и 2022 годом банк направил направил более десятка подобных «абсурдных и необоснованных уведомлений».
«UBS нарушил конфиденциальность данных о клиенте, распространил недостоверные утверждения о нём, а также грубо нарушил общие права личности, что привело к финансовым убыткам и колоссальному ущербу для репутации Усманова как всемирно известного мецената и в прошлом бизнесмена с безупречным именем», - говорится в заявлении.
Ранее суд во Франкфурте-на-Майне предписал вернуть изъятые у Алишера Усманова документы и имущество, которые незаконно удерживала Генпрокуратура Германии, сообщает RT.
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