«Трамп заявил, что санкции выполнили свое предназначение, каждый по-своему понимает эту фразу. Очевидно, что это очередной шаг Трампа, который направлен на поддержку Израиля. Сегодня для США самый нежелательный вариант – это усиление напряженности на границе Сирии и Израиля. Там вполне вероятно столкновение и с Турцией. Этого Трамп очень хочет избежать. Как говорится, если вы не можете победить, надо возглавить, возглавить процесс реабилитации Сирии», - объяснил он.

По его словам, отмена санкций приведет к снижению напряженности, но народ Сирии не сразу почувствует «облегчение», пока это больше политический шаг.

«Израиль на эту ситуацию посмотрит нормально. Нетаньяху понимает, что именно отмена санкций в отношении Сирии приведет к снижению напряженности внутри страны. Отмена санкций – это не разовые действия, это не поворот волшебной палочки, это комплексная работа. Кто станет немедленным бенефициаром отмены санкций, мы не знаем. Вряд ли весь народ Сирии на себе почувствует сразу большое облегчение. Для региона такая позиция Трампа – это одно из действий, направленное на снижение градуса напряженности. Но это все спекуляции, потому что между заявлениями и реальными действиями пройдет какое-то время», - добавил Чупрыгин.

Также Чупрыгин подчеркнул, что Россия может сохранить свое присутствие в Сирии, чтобы быть сдерживающим фактором в отношениях с США.

«При этом я не стал бы говорить, что для России Сирия потеряна. Ближний Восток – это территория многовекторных отношений, огромную роль там всегда играют личные отношения. Надо учитывать тот факт, что Ахмед аш-Шараа был исламистский активист высокого уровня. Он пока делает только первые шаги в роли главы государства. С моей точки зрения, это не самые успешные шаги, конкретных результатов именно его деятельности мы не видим. Пока действуют только третьи силы, включая Турцию и США. Я думаю, что нынешние власти будут использовать многовекторную политику. Я не исключаю, что Россия сохранит свое присутствие в Сирии, чтобы хотя бы быть сдерживающим фактором в отношениях с США», - добавил собеседник НСН.

Ранее президент США Дональд Трамп встретился с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа. Об этом сообщил пул Белого дома. «Радиоточка НСН» публикует «детали» исторической встречи.

Сирия с 1979 года находится в числе стран, которые США считают государствами — спонсорами терроризма. США ужесточали санкции против Сирии с 2011 года, когда в республике началась гражданская война.

